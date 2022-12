Reprodução/Twitter Simulação dos palcos que serão usados na posse de Lula

A cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) tem trazido milhares de pessoas a Brasília nos últimos dias. A organização da solenidade que marca o início do terceiro mandato do petista no Brasil espera receber mais de 800 caravanas com cerca de 100 mil pessoas na capital federal.

Para receber os visitantes em Brasília, haverão cerca de cinco pontos de recepção nas principais rodovias de acesso ao Distrito Federal . Além disso, segundo a organização do vento, haverão disponíveis cerca de dois pavilhões e 20 escolas públicas para acomodar os apoiadores do petista vindos de outros estados do país.

Os alojamentos estão localizados entre o Pavilhão do Parque da Cidade, o Pavilhão da Granja do Torto e o Estádio Mané Garrincha . Os locais contam com barracas para alimentação, água potável, banheiros e área para colchões.

O público estimado para participar da cerimônia de posse de Lula é de cerca de 300 mil pessoas, o que abrange a cerimônia oficial e um festival com diversas atrações musicais organizado pelo futuro mandatário.

Com a vitória confirmada em 30 de outubro, Lula entregou a futura primeira-dama Janja a responsabilidade de organizar a cerimônia. A socióloga prometeu seguir os ritos tradicionais do evento, mas que apresentaria novidades para atingir um público mais novo.

Desta forma, ela convidou artistas para cantarem em um evento chamado Festival do Futuro. A cerimônia contará com dois palcos – Gal Costa e Elza Soares – e receberá músicos ao longo do dia.

O evento deverá contar com 53 delegações de autoridades de estado e governo. A expectativa é que mais de 300 mil pessoas estejam em Brasília para assistir toda a cerimônia.

A maior preocupação é com a segurança da posse . A tensão aumentou desde 24 de dezembro, quando a Polícia Federal encontrou uma bomba instalada em um caminhão de combustível perto do Aeroporto de Brasília.

Os policias prenderam o empresário bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos. Ele confessou que montou o artefato para “causar o caos” na capital federal no dia da posse.

A equipe de transição de Lula garantiu que tudo ocorrerá de maneira pacífica e sem confusão. O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou a suspensão do porte de armas entre hoje e dia 2 de janeiro. A iniciativa serve para inibir qualquer tentativa de ato terrorista no dia da posse.

Veja como será o cronograma do evento

Madrugada de decretos

Antes do início da posse, o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), informou que Lula despachará os primeiros decretos logo pelas primeiras horas do primeiro dia de 2023 para evitar instabilidade.

"Nós vamos obviamente antecipar certos atos, porque não pode haver vazio de poder. Então, isso não ocorrerá, no sentido de que já nas primeiras horas do dia 1º, nós vamos tomar as providências para que não ocorra essa situação de instabilidade. E não ocorrerá. Isso se refere ao conjunto das instituições que estão sob comando do Ministério da Justiça", explicou nesta semana em entrevista para a GloboNews.

Há muita preocupação com uma tentativa de terrorismo por parte dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). A ideia é iniciar os trabalhos logo cedo para inibir qualquer ação criminosa contra o novo governo.

Manhã de cerimônias

O Festival do Futuro começará às 10h na Esplanada dos Ministérios. A entrada será gratuita e não terá necessidade de retirar ingresso antecipadamente.

A abertura será feita por um cortejo popular, que deverá contar com a presença de Lula. Na sequência, no palco Elza Soares, ocorrerá o espetáculo “Brasília, Capital de Todos os Ritmos”, que terá músicas que representam a cultura do Brasil.

As apresentações iniciais serão finalizadas às 13h para que o público tenha tempo para acompanhar a cerimônia de posse, no qual seguirá o rito tradicional.

Tarde de posse

Às 13h45, chefes de Estado e convidados chegarão para participar da posse do presidente eleito. Por volta das 14h20, Lula e Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente eleito, vão à Catedral de Brasília. A tendência é que eles sigam no local por cerca de 10 minutos.

Às 14h30, vai se dar início ao cortejo presidencial em carro. O veículo com Alckmin e Lula sairá da Catedral de Brasília e será conduzido até o Congresso Nacional. O percurso durará 10 minutos.

Rodrigo Pacheco (PSD), presidente do Senado, e Arthur Lira (PP), presidente da Câmara, irão recepcionar o presidente eleito e o vice às 14h40. Cerca de 20 minutos depois, começará a sessão solene de posse de Lula.

O deslocamento do presidente e do vice para a Sala de Audiências da Presidência do Senado acontecerá às 15h50. Cerca de 15 minutos depois, Lula deixará a sala de audiências para participar da cerimônia externa de honras militares. Às 16h20, o governante e Alckmin vão para o Palácio do Planalto.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) deverá viajar para os Estados Unidos, o que vai impossibilitá-lo de entregar a faixa presidencial. O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) já avisou que não vai participar da cerimônia.

O PT trabalha com algumas possibilidades. A primeira é que Pacheco ou Lira entregue a faixa a Lula. A segunda opção é a escolha de um representante escolhido pelo petista para participar do rito. Dilma Rousseff é vista como a favorita para realizar a entrega. Já a terceira sugestão é que a faixa saía das mãos de pessoas que simbolizam a diversidade para o presidente eleito.

A segurança de Lula também não bateu o martelo se ele irá desfilar em carro aberto ou blindado pelas ruas da capital federal. A tendência que a escolha seja feita apenas no dia.

Noite de shows

A partir das 18h30, os shows vão voltar. As apresentações vão se revezar entre os palcos Gal Costa e Elza Soares. Lula garantiu que irá acompanhar o evento, que terá transmissão on-line com apresentação de Titi Müller e Paulo Vieira.

O festival é a principal inovação da futura primeira-dama Janja. Ela se inspirou nas posses que são realizadas nos Estados Unidos.

Veja quem serão os artistas que vão se apresentar no Festival do Futuro:

Aíla

Alessandra Leão

Almério

BaianaSystem

Chico César

Daniel Ganjaman

Duda Beat

Fernanda Takai

Fernanda Abreu

Francisco El Hombre

Gaby Amarantos

Geraldo Azevedo

Os Gilsons

Jaloo

Jards Macalé

Johnny Hooker

Juliano Maderada

Kaê Guajajara

Kleber Lucas

Lirinha

Luedji Luna

Lukinhas

Leonardo Gonçalves

Leoni

Marcelo Jeneci

Margareth Menezes

Maria Rita

Martinho da Vila

MC Rahell

Odair José

Otto

Pabllo Vittar

Paulinho da Viola

Paulo Miklos

Rogéria Holtz

Salgadinho

Tereza Cristina

Thalma de Freitas

Tulipa Ruiz

Urias

Valesca Popozuda

Zélia Duncan

