Reprodução Lula provoca bolsonaristas

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) provocou nesta quinta-feira (29) os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). O futuro chefe do Executivo federal convidou as pessoas para participarem da sua posse no dia 1° de janeiro e falou para quem perdeu as eleições que “fique quietinho”. O posicionamento ocorre no período em que há grande preocupação com a segurança da cerimônia.



“Todo mundo está convidado para o ato da posse. Por favor, domingo estejam aí, que não vai ter barulho. Não fique preocupado com barulho. Quem perdeu as eleições, fique quietinho. E quem ganhou tem o direito de fazer uma grande festa popular aqui em Brasília”, provocou.

O recado do presidente eleito não é por acaso. No dia 24 de dezembro, George Washington de Oliveira, que foi preso. Ele revelou que tinha como objetivo causar o “caos”. Tal ação fará o presidente eleito a tomar ações nas primeiras horas do dia 1° de janeiro para evitar “vazio de poder”, não permitindo “instabilidade”, conforme revelou o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

Dino também comentou que o bolsonarista detido possuía várias armas em casa . George contou que levou o arsenal em um carro do Pará até Brasília e, caso fosse abordado por policiais, diria que as armas seriam usadas em um clube de tiro. Por conta disso, o futuro ministro garantiu que vai rever a flexibilização do porte e posse de armas.

Lula anunciou seus novos ministros

Nesta quinta, Lula comunicou os nomes dos 16 ministros que faltavam para formar sua equipe do primeiro escalão. Marina Silva (Rede), Simone Tebet (MDB) e Carlos Lupi (PDT) foram alguns políticos divulgados pelo presidente eleito.

O futuro governante do Brasil já tinha revelado os nomes de 21 profissionais que chefiarão os ministérios durante o governo petista. Ele havia garantido que até o final desta semana comunicaria quem eram os outros que fariam parte da sua equipe, o que foi concretizado.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.