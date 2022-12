Reprodução Pelé ao lado de Lula

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prestou homenagem nesta quinta-feira (29) a Edson Arantes do Nascimento , o Rei Pelé . O petista reverenciou o talento do maior jogador da história do futebol e elogiou o legado deixado pelo ex-camisa 10 do Santos.



"Eu tive o privilégio que os brasileiros mais jovens não tiveram: eu vi o Pelé jogar, ao vivo, no Pacaembu e Morumbi. Jogar, não. Eu vi o Pelé dar show. Porque quando pegava na bola ele sempre fazia algo especial, que muitas vezes acabava em gol", escreveu.

"Confesso que tinha raiva do Pelé, porque ele sempre massacrava o meu Corinthians. Mas, antes de tudo, eu o admirava. E a raiva logo deu lugar à paixão de vê-lo jogar com a camisa 10 da Seleção Brasileira. Poucos brasileiros levaram o nome do nosso país tão longe feito ele. Por mais diferente do português que fosse o idioma, os estrangeiros dos quatros cantos do planeta logo davam um jeito de pronunciar a palavra mágica: 'Pelé'", acrescentou.

"Pelé nos deixou hoje. Foi fazer tabelinha no céu com Coutinho, seu grande parceiro no Santos. Tem agora a companhia de tantos craques eternos: Didi, Garrincha, Nilton Santos, Sócrates, Maradona... Deixou uma certeza: nunca houve um camisa 10 como ele. Obrigado, Pelé", concluiu.

No dia 5 de dezembro, o futuro chefe do Executivo federal escreveu um texto para Pelé logo após a seleção brasileira vencer a Coreia do Sul. Lula desejou melhoras ao rei do futebol, que estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, recebendo tratamento paliativo para câncer.

“Todos nós temos que torcer para que o maior símbolo da Seleção brasileira e do futebol brasileiro possa se recuperar e estar entre nós para comemorar a conquista do hexa. Pelé, saúde para você”, escreveu na ocasião.

A relação entre Lula e Pelé

O Rei do futebol teve uma boa relação com Lula durante o governo do petista (2003-2010). O presidente eleito usou a imagem de Pelé para conquistar a Copa do Mundo e também o convidou para acompanhar o anúncio da vitória do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos de 2016.

A imagem de Pelé e Lula comemorando na hora do anúncio da vitória do Rio correu o mundo. Os dois se abraçaram e choraram ao saberem que a Cidade Maravilhosa receberia as Olimpíadas.

Em 2009, em entrevista ao programa Bola da Vez, da ESPN Brasil, Lula relatou que tinha uma relação de “amor e ódio” com o Rei. Corintiano, o petista explicou que assistia aos jogos do Corinthians contra o Santos confiante que o alvinegro paulistano venceria, mas que o ex-camisa 10 do alvinegro praiano não permitia.

“Olha, com o Pelé eu tenho uma relação de amor e ódio! Amor e ódio porque durante 15 anos aquele negão infernizou a minha vida. Tinha jogo do Corinthians que eu achava que a gente ia ganhar e daqui a pouco o Pelé ia lá, marcava dois gols e ganhava o jogo”, lamentou com bom humor.

Pelé faleceu nesta quinta, aos 82 anos, no Hospital Albert Einstein, vítima de um câncer.

