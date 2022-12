Montagem/iG Último Segundo Marina e Tebet comandarão os ministérios do Meio Ambiente e do Planejamento, respectivamente





O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta quinta-feira (29), o nome dos últimos 16 ministros que vão compor o seu novo governo. E as nomeações representaram um recorde: o número de mulheres que comandarão os ministérios.

Ao todo, o petista nomeou 11 ministras para chefiarem as pastas ao logo no início do seu terceiro mandato como presidente da República. O recorde anterior era do governo de Dilma Rousseff, que contou com 8 ministras na largada do mandato.

Veja a lista das 11 ministras anunciadas por Lula:

Marina Silva - Meio Ambiente

Anielle Franco - Igualdade Racial

Margareth Menezes - Cultura

Simone Tebet - Planejamento e Orçamento

Ana Moser - Esporte

Sônia Guajajara - Povos Indígenas

Daniela Waguinho - Turismo

Nísia Trindade - Saúde

Esther Dweck - Gestão

Luciana Santos - Ciência e Tecnologia

Cida Gonçaçvez - Mulheres

Entre todas as mulheres anunciadas para chefiar os ministérios, apenas Marina Silva já havia sido ministra. Ela comandou a pasta do Meio ambiente entre 2003 e 2008. Lula nomeou 26 homens para compor o restante dos 37 ministérios.





Novo nome para Ministério do Meio Ambiente



Marina Silva (Rede) revelou nesta quinta-feira (29) que o Ministério do Meio Ambiente ganhará um novo nome e se chamará Ministério do Meio Ambiente e da Mudança Climática. Em entrevista à GloboNews, a futura ministra do governo do petista relatou que sua principal missão é resgatar a agenda socioambiental.

"Agradeço a confiança depositada pelo Lula para, juntos com a nossa mobilizada sociedade, enfrentarmos o grande desafio de resgatar e atualizar a agenda socioambiental perdida", falou a deputada federal eleita. Ela escreveu a mensagem em seu perfil no Twitter.

A ex-senadora ficou reconhecida internacionalmente por ter feito um forte trabalho contra o desmatamento na Amazônia. Entre 2005 e 2012, o governo PT conseguiu apresentar índices de queda no desflorestamento na área. Ela também iniciou o debate sobre pagamentos por serviços ambientais para quem ajuda a preservar a floresta.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.