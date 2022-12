Divulgação - 29.12.2022 Carlos Lupi foi oficializado como novo ministro da Previdência

Ciro Gomes não ficou nada satisfeito com a nomeação do presidente do PDT, Carlos Lupi, como ministro da Previdência do futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Embora não pretenda se manifestar publicamente reclamando do tema, o ex-presidenciável vê o cargo como uma ameaça a seu plano de ser o principal nome de oposição ao próximo governo.

Membros do PDT confirmaram à coluna que Ciro tentou convencer o presidente da sigla a não aceitar cargo no governo Lula. O candidato derrotado nas eleições 2022, no entanto, não votou contra a participação do partido como base governista na Câmara. "O Ciro sabia que o PDT teria um ministério, mas ele esperava que seria outro nome e não o próprio Lupi", diz uma fonte.

Segundo a mesma fonte, como o PDT sempre foi dividido, Ciro enxergava brecha em ser uma espécie de lobo solitário. A intenção dele era rodar pelo Brasil com críticas construtivas ao governo e tentar manter seu nome em evidência visando as eleições de 2026. "Mesmo tendo dito que não seria mais candidato, Ciro tem intenção em tentar novamente, desde que seu nome seja viável até lá", revelou uma pessoa próxima ao político.

Porém, a ideia do ex-governador do Ceará era usar a estrutura de sua legenda para isso, inclusive dialogando com prefeitos, vereadores e deputados do PDT na tentativa de construir uma alternativa ao governo Lula. Agora, ele entende que sua estratégia perde forças porque o principal cacique do PDT não apenas está abraçado ao mandato do próximo presidente, como será ministro.

Este foi o segundo baque que o político levou em menos de uma semana. O primeiro, como a coluna antecipou, foi a nomeação de Izolda Cela como número 2 do ministério da Educação . A governadora do Ceará era filiada ao PDT, mas teve seu nome vetado por Ciro e seus parceiros na tentativa de concorrer à reeleição. Ela deixou o partido e ganhou um cargo, enquanto ele ficou de fora até das articulações.

Nomes importantes no diretório da legenda acreditam que a decisão de Lupi de ingressar no ministério inviabiliza Ciro em 2026. "Ele não vai ser da situação porque fez muitos ataques a Lula, mas não pode ser oposição tendo seu maior aliado dentro do governo", confirma um parlamentar.

Mesmo tendo sofrido duas duras derrotas nesta semana, pessoas ligadas a Ciro garantem que, ao menos neste momento, ele não tem interesse em abandonar a vida pública e também não cogita trocar o PDT por outra legenda.

