Divulgação/Polícia Federal PF deflagra operação contra bolsonaristas

Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (29), a Polícia Federal em ação conjunta com a Polícia Civil deflagraram uma megaoperação em sete estados e no Distrito Federal contra bolsonaristas suspeitos de participarem de uma tentativa de invasão à sede da PF e atos de vandalismo na capital federal no último dia 12 de dezembro.

Ao todo, a polícia cumpre 32 ordens judiciais de busca e apreensão expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Veja quais são os estados onde a operação acontece:

Rondônia

Pará

Mato Grosso

Tocantins

Ceará

São Paulo

Rio de Janeiro.

Entre os alvos, estão bolsonaristas que frequentavam manifestações antidemocráticas no Quartel-General do Exército, em Brasília. Até o momento, pelo menos três pessoas já foram presas:

Klio Damião Hirano

Átila Mello

Joel Pires Santana

Ricardo Yukio Aoyama, de 33 anos, foi alvo de busca e apreensão da polícia, em Rondônia, mas não chegou a ser preso. Ele não estava na residência, portanto, é considerado foragido da Justiça.

Outro bolsonarista que é alvo da operação e é procurado em todo país, segundo a polícia, é Alan Diego dos Santos Rodrigues, de 32 anos, suspeito de participar da tentativa de atentado perto do Aeroporto de Brasília, no último sábado (24/12).



Um outro suspeito que não teve o nome divulgado pela polícia também está foragido. O homem estava em um hotel de Brasília, mas não foi encontrado pelos agentes.

Segundo a polícia, os crimes investigados na operação são de dano qualificado, incêndio majorado, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. As penas máximas somadas podem chegar a até 34 anos de prisão.

Nas redes sociais, Flávio Dino, o futuro ministro da Justiça, comentou a operação.

As ações policiais em curso visam garantir o Estado de Direito, na dimensão fundamental da proteção à vida e ao patrimônio. Motivos políticos não legitimam incêndios criminosos, ataques à sede da Polícia Federal, depredações, bombas. Liberdade de expressão não abrange terrorismo. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) December 29, 2022