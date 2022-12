Reprodução / Instagram Pelé

O governo Jair Bolsonaro comunicou nesta quinta-feira (29) que está decretado luto oficial de três dias em todo o território nacional por causa da morte de Edson Arantes do Nascimento , o Rei Pelé . O decreto assinado pelo presidente da República foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União.



"É declarado luto oficial em todo o país, pelo período de três dias, contados da data de publicação deste Decreto, em sinal de pesar pelo falecimento de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, ex-jogador de futebol", diz o documento.

Mais cedo, Bolsonaro lamentou a morte do rei do futebol. A manifestação do chefe do Executivo federal foi feita por meio de nota oficial divulgada pela Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social).

O governo federal também prestou homenagem ao maior jogador de futebol de todos os tempos e condolências aos familiares e amigos. No comunicado, Bolsonaro diz que está fazendo orações pelo Rei do futebol.

A luta do rei Pelé

Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, morreu nesta quinta-feira (29), aos 82 anos, após complicações em função de um câncer no cólon.

O diagnóstico ocorreu em setembro de 2021 e, na mesma época, o maior jogador da história do futebol foi submetido a uma operação para remover o tumor e passou quase um mês sob cuidados médicos.

No entanto, a doença evoluiu para metástase (quando o câncer se "espalha") para o fígado, intestino e pulmão.

No início de dezembro, o Hospital Israelita Albert Einstein deixou de tratá-lo com quimioterapia e Pelé ficou sob cuidados paliativos. Com a mudança no tratamento, ele deixou de ser submetido a terapias invasivas e passa apenas ser tratado com medidas de conforto para aliviar a dor.

