Reprodução/Instagram/Telegram Marcelo Frazão já foi condenado por homofobia ao relacionar vacina da Covid-19 à homossexualidade

Um bolsonarista condenado está usando as redes para organizar uma série de caravanas de várias cidades do Brasil para enviar seguidores de Jair Bolsonaro (PL) a Brasília no próximo domingo (1º). Marcelo Frazão está usando canais do Telegram para divulgar as cidades em que haverá caravana e incentivar adeptos do bolsonarismo a tumultuarem a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A coluna teve acesso à troca de mensagens em vários canais bolsonaristas que espalham a mesma mensagem compartilhada por Frazão. "Pela última vez mesmo, caravana para Brasília QG, saída a partir de hoje", diz trecho do texto. Segundo o documento já estão confirmadas caravanas de várias cidades do Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Mato Grosso e São Paulo.

Os seguidores de Bolsonaro estão confirmando presença no QG de Brasília para o próximo domingo nos mais diferentes canais de comunicação, mas principalmente no Telegram. Há quem diga que serão pelo menos 150 caravanas diferentes, embora não haja confirmação desses dados.

A informação vai na contramão do que tem dito o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, que tem insistido para que o QG de Brasília seja desmontado de forma pacífica. Mas ele também garantiu que, ao terminar as conversas amigáveis, outros recursos serão utilizados. O governo do Distrito Federal garantiu 100% do efetivo da Polícia Militar no dia da posse, assim como haverá a presença da Força Nacional.

A organização de caravanas indo em direção à Brasília já chegou aos ouvidos da Polícia Federal. Segundo apurou a coluna, membros da PF ligados ao próximo governo estão em conversa com a Polícia Rodoviária para tentar a criação de uma blitz a partir da próxima sexta-feira (30) a fim de interceptar esses veículos e impedir que eles cheguem a Brasília. O problema é que a PRF não tem colaborado com a transição e não se sabe até que ponto ela foi cooptada pelo atual governo.

Chama a atenção quem está por traz dessas caravanas. Marcelo Frazão é um youtuber que ganhou fama no auge da pandemia do coronavírus. Fanático pelo presidente Jair Bolsonaro, ele gravou vídeo pedindo que seus seguidores não se vacinassem e mentindo ao associar a coronavac à homossexualidade. As fake news contra a saúde pública foram alvo de um processo e ele foi condenado pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) a pagar uma multa de R$ 60 mil por crime de homofobia.

Em seu perfil no Instagram, Frazão vem defendendo um golpe de estado. Ele chegou a gravar um vídeo para as pessoas que estão no QG incentivando um grito de guerra. "Intervenção militar com Bolsonaro no poder", disse ele. No Brasil, pedir golpe de estado é crime, mas o ultraconversador continua gravando vídeos e, inclusive, estará em live nesta quarta-feira (28).

