Divulgação Loja da Havan em Vitória da Conquista

Vídeos mostram o combate ao fogo na loja da Havan em Vitória da Conquista , na Bahia, na manhã de hoje. A loja fica na Avenida Juracy Magalhães, no bairro Boa Vista.

Cerca de 40 bombeiros atuam no incêndio . O Corpo de Bombeiros está contando com o apoio de 6 caminhões-pipa da Prefeitura Municipal e da Embasa, além de uma viatura da Brigada de Incêndio do Aeroporto Gluaber Rocha.

Divulgação/Bombeiros Vitória da Conquista Bombeiros combatem incêndio em loja da Havan, em Vitória da Conquista

Vídeo dos Bombeiros mostra o combate ao fogo em loja da Havan, em Vitória da Conquista. pic.twitter.com/yJVsS5y6lP — iG Último Segundo (@ultimosegundo) December 28, 2022

Nota da Havan sobre o caso

A Havan informa que um incêndio atingiu a megaloja de Vitória da Conquista (BA), na manhã desta quarta-feira, 28. No momento em que as chamas iniciaram, a loja ainda estava fechada. Não houve feridos. O Corpo de Bombeiros já está no local para controlar o fogo e a causa do incidente será apurada em seguida pelas autoridades competentes.

