O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciará nesta quinta-feira (29) os nomes dos 16 ministros que faltam para compor sua equipe. O futuro chefe do executivo federal deverá oficializar Marina Silva (Rede) no Meio Ambiente, Simone Tebet (MDB) no Planejamento e Renan Filho nos Transportes.



Lula se reuniu com vários líderes partidários para definir quem serão os seus ministros. Carlos Lupi deve ficar com o Ministério da Previdência, representando o PDT. Já Jader Filho comandará a área das Cidades após ser indicado pela bancada do MDB na Câmara.

Marina Silva ficará no primeiro escalão ao comandar o Meio Ambiente. Ela foi convidada para cuidar da Autoridade Climática, mas recusou e evidenciou que só faria parte do governo se fosse para cuidar da pasta ambiental.

Já Tebet revelou para aliados que tinha a intenção de ficar com a Educação ou Desenvolvimento Social. Só que foi barrada por lideranças petistas nas duas pastas. Após muitas negociações, Lula a convidou para o Planejamento, fechando o acordo na última terça (27).

Os novos ministros passam a trabalhar no dia 1° de janeiro, quando Lula será empossado o novo presidente do Brasil, sucedendo Jair Bolsonaro (PL).

Confira abaixo os ministros que já foram oficializados

1 - Fazenda - Fernando Haddad

2 - Defesa - José Múcio Monteiro

3 - Casa Civil - Rui Costa

4 - Justiça e Segurança Pública - Flávio Dino

5 - Relações Exteriores - Mauro Vieira

6 - Cultura - Margareth Menezes

7 - Trabalho - Luiz Marinho

8 - Educação - Camilo Santana

9 - Relações Institucionais - Alexandre Padilha

10 - Secretaria-Geral da Presidência da República - Márcio Macêdo

11 - Advocacia-Geral da União (AGU) - Jorge Messias

12 - Ministério da Saúde - Nísia Trindade

13 - Ministério da Gestão e Inovação - Esther Dweck

14 - Ministério de Portos e Aeroportos - Márcio França

15 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - Luciana Santos

16 - Ministério das Mulheres - Cida Gonçalves

17 - Ministério do Desenvolvimento Social - Wellington Dias

18 - Ministério da Igualdade Racial - Anielle Franco

19 - Ministério dos Direitos Humanos - Silvio Almeida

20 - Ministério da Indústria e Comércio - Geraldo Alckmin

21 - Controladoria-Geral da União (CGU) - Vinícius Carvalho

