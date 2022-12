Ricardo Stuckert/Divulgação O senador Renan Calheiros e o governador Renan Filho se encontram com Lula, em São Paulo

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acertou nesta quarta-feira (28) com a Executiva nacional do MDB quais ministérios ficarão nas mãos da sigla. Os emedebistas comandarão as pastas de Transportes, das Cidades e do Planejamento a partir do dia 1° de janeiro.



Renan Filho foi escolhido pela bancada do MDB no Senado para administrar o Ministério dos Transportes, que sairá da área de Infraestrutura. Jader Filho convenceu a bancada da legenda na Câmara e estará no Ministério das Cidades, que atualmente faz parte do Desenvolvimento Regional.

O presidente da agremiação, Baleia Rossi , o líder do partido na Câmara dos Deputados, Isnaldo Bilhões Jr, o governador do Pará, Hélder Barbalho, e Renan Filho se encontram com Lula hoje para definir os últimos pontos sobre o assunto. O anúncio oficial deverá ser feito até o fim desta semana.

“O MDB fechou com o presidente Lula os nomes de Renan Filho para o Ministério dos Transportes e de Jader Filho para Cidades. Estamos imbuídos desse sentimento para ajudar o Brasil. Vamos trabalhar para consolidar a base do governo no Congresso”, falou Isnaldo em entrevista ao jornal O Globo.

Simone Tebet no governo

O terceiro ministério do MDB será o Planejamento, que ficará nas mãos de Simone Tebet . Porém, a participação da senadora na pasta faz parte da cota pessoal de Lula. Ele ficou admirado pelo desempenho e determinação da parlamentar na campanha petista durante o segundo turno.

Tebet passou a ser cogitada como ministra após a vitória de Lula, no fim de outubro deste ano. Ela participou da equipe de transição da área social e avisou para aliados que tinha o interesse de comandar o Ministério da Educação ou do Desenvolvimento Social.

Porém, o PT barrou a senadora nas duas pastas, indicando Camilo Santana para a Educação e Wellington Dias ao Desenvolvimento Social.

Lula então convidou Tebet para comandar o Meio Ambiente, mas ela avisou que só aceitaria se Marina Silva (Rede) se tornasse Autoridade Climática. No entanto, a ex-ministra não concordou e avisou que só faria parte do governo se fosse para cuidar da pasta ambiental.

Desta forma, o presidente eleito ofereceu o Planejamento para Simone, que aceitou o convite na última terça (27).

