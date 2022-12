Marcelo Camargo/Agência Brasil - 22.12.2022 Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante anúncio de ministros

Um decreto do Ministério da Justiça e da Segurança Pública autorizando a atuação da Força Nacional em apoio à Polícia Rodoviária Federal ( PRF ) na posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) , na manhã desta quarta-feira (28).

A ação ganhou o nome de "Operação Posse Presidencial 2023" e teve início na terça (27).

A cerimônia de posse de Lula tem causado tensão na equipe de segurança que cuidará do evento. A preocupação aumentou, ainda mais, após a tentativa de ataque terrorista ocorrida próxima ao Aeroporto Internacional de Brasília , no último sábado (24). Segundo a polícia, o atentado foi planejado pelo bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa , autuado e preso no mesmo dia por terrorismo. Ele confessou ser o responsável por implantar um artefato explosivo em um caminhão carregado com combustível e que pretendia tentar provocar a decretação de estado de sítio no país.

Com o homem, a polícia apreendeu um arsenal com armas e munições em situação irregular.

Polícia Civil do DF divulga armas usadas por suspeito de terrorismo em Brasília (24/12/2022)





