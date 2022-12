Ricardo Stuckert Lula tomará posse em 1° de janeiro de 2023

Nesta terça-feira (27), o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) deve definir os últimos nomes que faltam para compor o seu governo e realizar uma reunião com a senadora Simone Tebe t (MDB), em Brasília. Com a emedebista, o objetivo é definir o ministério que ela ocupará no seu próximo governo a partir de 2023.

Ao todo, o governo do petista será composto por 37 ministros. Lula deve anunciar os nomes em coletiva até a próxima quarta-feira (28).

Em relação a Simone Tebet, Lula ainda encontra dificuldades em definir um cargo para a emedebista, no entanto, está sendo condiderada a possibilidade de indicá-la para o Planejamento. Anteriormente, o presidente eleito havia cogitado Tebet para outros ministérios, como o ministério do Desenvolvimento Social, das Cidades ou do Meio Ambiente.

No entanto, com aliados e os próprios petistas contrários a senadora nas duas primeiras pastas a ideia foi descartada pelo futuro chefe do Executivo. Um dos temores dos aliados de Lula era que, ao gerenciar programas como o Bolsa Família e ações como obras de infraestrutura, Tebet criasse uma vitrine que poderia ajudá-la a concorrer à Presidência da República nas próximas eleições.

Após diversos contratempos e sem muitas opções, o petista esta considerando a emedebista para o Planejamento. Na semana passada Lula e Tebet conversaram sobre essa possibilidade e devem decidir, ainda hoje, o cargo da senadora no governo do futuro residente.

Nas eleições de 2022, Simone Tebet foi candidata a presidente da República ficando em terceiro lugar na disputa, com cerca de 4,16% dos votos. No 2º turno, a senadorsa se juntou a Lula em um reforço importante para a campanha do petista. O mandato de Tebet no Senado acaba em fevereiro de 2023.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o p erfil geral do Portal iG .