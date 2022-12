Reprodução/Instagram Izolda Cela estará no MEC

A governadora do Ceará Izolda Cela , que acabou sendo descartada por Ciro Gomes (PDT), foi anunciada nesta terça-feira (27) como secretária-executiva do Ministério da Educação do futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O anúncio foi feito pelo futuro ministro do MEC, Camilo Santana (PT-CE).



Izolda foi vice de Camilo por dois mandatos (2015-2022) e passou a ocupar o cargo de governadora em abril deste ano, quando Santana se afastou da função para concorrer ao Senado. Ela se colocou como pré-candidata, mas perdeu a queda de braço no PDT para Roberto Cláudio.

Ciro Gomes brigou com o PT nacional e levou a queda de braço para o Ceará. O Partido dos Trabalhadores tinha como intenção apoiar Cela, mas o ex-governador do estado optou por apoiar Roberto, que foi escolhido pelo PDT para concorrer ao cargo.

Desta forma, o PT rompeu com os pedetistas e lançou o nome de Elmano de Freitas (PT-CE), que venceu a eleição no primeiro turno. Por conta do atrito, Izolda deixou o PDT.

Izolda Cela no MEC

Izolda foi cogitada para ser Ministra da Educação, mas a direção do PT cobrou que o cargo fosse dado para uma liderança do partido. Por causa dos indicadores do Ceará, Camilo Santana recebeu o convite de Lula para cuidar da pasta. Depois de um período de negociação, ele aceitou ocupar o cargo.

Para poder cuidar do MEC , Camilo exigiu que Izolda fizesse parte da sua equipe. Ele a chamou para ser secretária-executiva, segunda função mais importante do ministério. Ela terá a função de coordenar as demais secretarias do Ministério da Educação e das entidades vinculadas.

Caberá a Izolda a auxiliar Camilo na elaboração e implementação de projetos na área de educação. Ela também terá a responsabilidade de supervisionar a aplicação do orçamento federal.

Currículo de Izolda

Maria Izolda Cela de Arruda Coelho, de 61 anos, foi a primeira mulher a ser governadora do Ceará. Ela também ocupou o cargo de Secretaria de Educação do estado e foi primeira-dama da cidade de Sobral.

Izolda é professora e psicóloga, formada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), além de ser mestre em Gestão e Avaliação da Educação Pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

