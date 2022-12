Divulgação PT : Ricardo Stuckert Marina Silva e Simone Tebet durante campanha de Lula nas últimas eleições

O futuro ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha , disse hoje em entrevista coletiva que a senador Simone Tebet (MDB) deve aceitar o convite do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar o ministério do Planejamento.

"Temos a sinalização positiva por parte da ex-senadora Simone Tebet, deve acontecer ao longo do dia o encontro, ainda não está definido o horário. O presidente vai continuar ao longo do dia as reuniões", disse Padilha.

Ao todo, o governo do petista será composto por 37 ministérios. Lula deve anunciar os nomes em coletiva até a próxima quarta-feira (28).

Nas Eleições de 2022, Simone Tebet foi candidata a presidente da República ficando em terceiro lugar na disputa, com cerca de 4,16% dos votos. No 2º turno, a senadora se juntou a Lula em um reforço importante para a campanha do petista. O mandato de Tebet no Senado acaba em fevereiro de 2023.

Se Tebet aceitar o Planejamento, ela trabalhará muito próxima de Fernando Haddad (PT-SP) , futuro ministro da Fazenda. A emedebista é muito bem avaliada pelo petista, que já se manifestou favorável pela nomeação dela.

A senadora já confessou que tem interesses políticos e, caso ocupe algum cargo no governo, tem o desejo de ter “tinta na caneta” para tomar decisões importantes.

