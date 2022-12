Reprodução TV CLUBE (23.12.2022) Wellington Dias, futuro ministro do Desenvolvimento Social

O futuro ministro do Desenvolvimento Social , Wellington Dias (PT-PI), declarou nesta segunda-feira (26) que a nomeação de Simone Tebet (MDB-MS) como ministra dependerá do diálogo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com a direção nacional do MDB .



Inicialmente, Tebet foi cotada para a Educação e a Agricultura. A primeira área foi descartada pelo PT, que deixou claro aos aliados que fazia questão de comandar o ministério. Já o segundo setor sempre foi muito ligado a senadora, que pretende dialogar com outras pastas.

Simone então passou a articular para ser indicada ao Ministério do Desenvolvimento Social. Lula estava inclinado a indicá-la para a pasta, mas o nome dela foi barrado pela cúpula petista. O partido indicou Dias para o cargo, tendo a responsável de cuidar do Bolsa Família.

Com poucos ministérios de primeiro escalão, o presidente eleito conversou com a emedebista e a ofereceu o Meio Ambiente. Porém, ela deixou claro que só aceitaria se Marina Silva (Rede) concordasse em cuidar da área de Autoridade Climática, o que não ocorreu.

Desta forma, Tebet foi convidada para ficar com o Planejamento ou Cidades. Ela se reunirá com Lula novamente nesta terça (27) para definir o seu futuro. Wellington Dias, em conversa com jornalistas na chegada ao Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, falou que o martelo será batido por Lula após conversas com o MDB.

“O presidente já demonstrou grande carinho, respeito e reconhecimento em relação à senadora Simone Tebet como uma líder especial dentro do MDB, mas, como ele já havia dito, tratando junto com os partidos”, explicou o futuro ministro.

“Geraldo Alckmin (que será ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior) é vice-presidente da República, importantíssimo, mas as decisões foram tomadas dialogando com o PSB, que é o seu partido”, completou.

Simone Tebet e o Planejamento

Se Tebet aceitar o Planejamento, ela trabalhará muito próxima de Fernando Haddad (PT-SP), futuro ministro da Fazenda. A emedebista é muito bem avaliada pelo petista, que já se manifestou favorável pela nomeação dela.

A senadora já confesso que tem interesses políticos e, caso ocupe algum cargo no governo, tem o desejo de ter “tinta na caneta” para tomar decisões importantes.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.