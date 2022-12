Reprodução/Redes Sociais - 26.12.2022 As autoridades trabalharam para que o fogo não atingisse os prédios vizinhos

Um hotel em São Francisco do Sul, localizado no estado de Santa Catarina , pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (26). Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas no incêndio . Segundo o Corpo de Bombeiros, o hotel acomodava cerca de 40 pessoas entre hóspedes e funcionários.

Dentre as vítimas , duas delas se encontram em estado grave no Hospital Regional São José, na cidade de Joinville. Um deles é um trabalhador de 58 anos que teve 60% do corpo queimado, e um homem de 38 anos com 90% do corpo consumido pelo fogo.

Segundo as informações da Polícia Militar, o incêndio teve início por volta das 5h. As suspeitas são que uma pane elétrica no aparelho televisivo tenha acontecido na recepção, e se espalhado por colchões que estavam perto no momento.





As chamas tomaram o prédio rapidamente, que logo foi evacuado pelas escadas e por uma escada móvel, instalada pelos Bombeiros Voluntários do lado de fora do hotel .

Segundo testemunhas locais, os hóspedes teriam saído rapidamente em meio ao fogo, além de jogarem os pertences pessoais pela janela. Além disso, algumas das vítimas estavam dormindo na hora do incêndio. O Corpo de Bombeiros trabalhou para que o fogo fosse controlado e impedisse que se espalhasse para os prédios vizinhos.

O hotel , localizado no bairro Ubatuba , foi locado para alojar trabalhadores de uma única empresa. Estavam presentes no momento do incêndio cerca de 40 funcionários. Entretanto, outros 60 eram esperados para se acomodarem no local.

