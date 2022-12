Divulgação PT : Ricardo Stuckert Marina Silva e Simone Tebet durante campanha de Lula nas últimas eleições





O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , deixou Brasília na tarde desta sexta-feira (23) e embarcou para São Paulo junto a senadora Simone Tebet, cotada para comandar um ministério no governo , e o novo ministro do Trabalho, Luiz Marinho. O petista passará o Natal com a família no estado.

Durante a manhã, Lula realizou reuniões que devem definir os nomes que irão líderar as pastas. O presidente eleito ofereceu o Ministério do Meio Ambiente para a senadora Simone Tebet (MDB). A senadora disse aceitaria o cargo com uma condição; que o PT acerte a situação ministerial com Marina Silva (Rede-SP). O petista passou cerca de 1h30 com a deputada federal eleita e ex-ministra, que está cotada para assumir a Autoridade Climática.





Lula prometeu divulgar novos nomes para o primeiro escalão de seu governo até terça-feira. Auxiliares do presidente eleito afirmaram que ele deve retornar a Brasília na segunda-feira.

