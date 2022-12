Divulgação PT : Ricardo Stuckert Marina Silva e Simone Tebet durante campanha de Lula nas últimas eleições

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ofereceu na manhã desta sexta-feira (23), o Ministério do Meio Ambiente para a senadora Simone Tebet (MDB), durante reunião em Brasília.

A senadora aceitaria o cargo com uma condição; que o PT acerte a situação ministerial com a deputada federal eleita Marina Silva (Rede-SP). Lula deve conversar com Marina inda hoje.

Ontem, em reunião com a cúpula do MDB, foi decidido que o partido deve comandar também as pastas dos Transportes e Cidades. O ex-governador de Alagoas Renan Filho deve ser o futuro ministro dos Transporte.

Já Ministério das Cidades , é cobiçado pelo deputado federal José Priante (PA), porém sem consenso no partido. Caso o MDB não conceda vaga a Priante, a pasta também poderia ser viabilizada para a senadora Tebet.

