Margareth Menezes e Márcio Tavares

Márcio Tavares anunciou nesta quinta-feira (22), através do Twitter, que será o secretário-executivo do Ministério da Cultura . A pasta será comandada pela cantora Margareth Menezes .

“Terei muito orgulho de ajudar na reconstrução do MinC, sob sua liderança, na função de Secretário Executivo do ministério. Esperem muito trabalho e entrega. A cultura vem com força!”, escreveu.

Hoje, o presidente @LulaOficial apresentou oficialmente a nova Ministra da Cultura, @MagaAfroPop . Terei muito orgulho de ajudar na reconstrução do MinC, sob sua liderança, na função de Secretário Executivo do ministério. Esperem muito trabalho e entrega. A cultura vem com força! pic.twitter.com/o5CUhLHVaV — Márcio Tavares (@marciotsantos) December 22, 2022

Tavares é mestre em História pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e doutor em Artes pela UnB (Universidade de Brasília). Ele atua como secretário nacional de Cultura do PT desde 2017.

Ainda nesta quinta-feira, a futura ministra da Cultura, Margareth Menezes, anunciou o presidente do Olodum, João Jorge , como chefe da Fundação Palmares a partir de 2023.

João Jorge assumirá Fundação dos Palmares

Menezes revelou a informação no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília, após o presidente eleito Lula (PT) ter anunciado mais 16 nomes de ministros do futuro governo.



"Convidei – e ele já aceitou – o João Jorge, presidente do bloco Olodum, um dos fundadores do bloco Olodum, para fazer o resgate da Fundação Palmares", afirmou Margareth. E acrescentou: "A Fundação Palmares foi completamente depredada – fisicamente e também na sua estrutura interna", disse a cantora.

João Jorge é filiado ao PSB, advogado e mestre em Direito Público pela Universidade Brasília (UnB). Ele ainda é produtor cultural, dirigente carnavalesco, militante do movimento negro e já foi membro do conselho da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC).

16 ministros

Na manhã desta quinta, o presidente eleito anunciou 16 novos nomes de ministros que assumirão as pastas de seu governo a partir de janeiro de 2023.

Em pronunciamento no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), Lula disse que ainda faltam 13 ministros para serem anunciados, mas que ele e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, iriam decidir ainda hoje os últimos nomes, que devem ser divulgados, no máximo, até a próxima segunda (26) ou terça (27).

No total, o novo governo vai contar com 37 ministérios, sendo 14 pastas a mais que no do atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL).

Confira os novos nomes confirmados hoje:

Relações Institucionais - Alexandre Padilha

Secretaria-Geral da Presidência da República - Márcio Macêdo

Advocacia-Geral da União (AGU) - Jorge Messias

Ministério da Saúde - Nísia Trindade

Ministério da Educação - Camilo Santana

Ministério da Gestão e Inovação - Esther Dweck

Ministério de Portos e Aeroportos - Márcio França

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações - Luciana Santos

Ministério das Mulheres - Cida Gonçalves

Ministério do Desenvolvimento Social - Wellington Dias

Ministério da Cultura - Margareth Menezes

Ministério do Trabalho - Luiz Marinho

Ministério da Igualdade Racial - Anielle Franco

Ministério dos Direitos Humanos - Silvio Almeida

Ministério da Indústria e Comércio - Geraldo Alckmin

Controladoria-Geral da União (CGU) - Vinícius Carvalho

