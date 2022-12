Reprodução/Youtube Lula se encontrou com os futuros comandantes das Forças Armadas

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta sexta-feira (16) com os futuros comandantes das Forças Armadas . O petista estava acompanhado do futuro ministro da Defesa, José Múcio Monteiro .

"O clima foi de um presidente da República que está conhecendo seus futuros chefes das Forças Armadas, foi ótimo, falou sobre o que ele espera das Forças Armadas. Foi muito bom o encontro, saíram todos muito satisfeitos. Ele vai querer investir nas Forças Armadas, quer saber o que está precisando", disse Múcio ao jornal O Globo.

Na reunião, que durou pouco mais de uma hora, Lula pediu aos militares que apresentem um relatório com as necessidades de investimento de cada área.

Os presentes foram: o futuro comandante do Exército, general Júlio Cesar de Arruda, da Marinha, almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen e da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno.

Ainda, sobre a expectativa de que as Forças Armadas entreguem os cargos antes da posse, Múcio disse ao Globo que pretende trabalhar para que a cerimônia de troca de comando ocorra em janeiro.

"Nós ainda estamos conversando sobre isso. Nós queremos fazer isso da melhor forma às Forças Armadas", disse o futuro ministro.

Lula ainda sinalizou que a fronteira amazônica é uma prioridade e que a Marinha, o Exército e a Aeronáutica deverão intensificar presença das forças na região a partir de 2023. Múcio disse que irá conversar com o futuro ministro da Justiça, Flavio Dino, para ambos avaliarem como podem atuar na região.

*Com informações do jornal O Globo