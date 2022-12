Divulgação/Tribunal de Contas da União José Múcio

Nesta sexta-feira (9), o futuro ministro da Defesa do governo do presidente Lula ( PT ), José Múcio Monteiro , afirmou que usará o critério de antiguidade para escolher os comandantes das Forças Armadas , ou seja, serão selecionados os militares com mais tempo de serviço.

O futuro ministro fez a declaração logo após anunciado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva como titular da Defesa. Na manhã desta sexta, Lula anunciou quem tomará frente de cinco ministérios durante coletiva de imprensa no Centro Cultural Banco do Brasil ( CCBB ), sede do governo de transição.

"É o critério tradicional das Forças Armadas, que é o mais antigo de cada força", disse Múcio.

Segundo o ministro do petista os nomes seriam:



Aeronáutica: tenente-brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno;

Exército: general Julio Cesar de Arruda;

Marinha: almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen.

O comandante do Estado-Maior das Forças Armadas deve ser o almirante de Esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire.

Lula disse durante a coletiva que o futuro ministro escolherá os comandantes e vai levar os nomes para análise. Já José Múcio Monteiro informou que deverá apresentar seus indicados ainda nesta sexta-feira.

Múcio afirmou que na próxima semana deverá se reunir com o atual titular da pasta, Paulo Sérgio Nogueira, e com os atuais comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. Segundo o futuro ministro, ele espera uma transição com "harmonia".

"Vamos conversar para que tudo seja tranquilo, como se fosse uma passagem de comando, uma mudança de guarda. Tem que apaziguar, esse é o papel principal. É a harmonia entre as Forças", disse.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.