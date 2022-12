Alan Santos/PR - 6.12.22 Jair Bolsonaro vai perder o foro especial quando deixar a presidência

O presidente Jair Bolsonaro (PL) ficou muito irritado com a repercussão do caminhão de mudança no Palácio da Alvorada . O chefe do Executivo federal afirmou que há um “traidor” em volta dele e que essa pessoa foi responsável por avisar para a imprensa sobre a chegada do veículo. Aliados tentam remover esse pensamento do mandatário.



Segundo apurou o Portal iG, Bolsonaro reclamou com auxiliares e interlocutores do vídeo em que mostra um caminhão de mudança chegando até a Alvorada. Na opinião dele, o cinegrafista foi avisado que o veículo seria levado até o local para retirar seus objetos.

O presidente também enumerou diversos vazamentos que ocorrerão para a imprensa nos últimos dias. Ele chegou a citar a bronca que deu nos seus filhos. O mandatário tem certeza que há uma pessoa no seu núcleo de convivência que quer prejudicá-lo. Nem os funcionários estão livres das desconfianças.

Apesar do “surto” do presidente da República, aliados tentam convencê-lo que não há nenhum traidor no grupo. Uma das argumentações usadas para justificar a filmagem da chegada do caminhão foi que a imprensa vive rodeando a Alvorada e registram tudo que consideram curioso.

“O presidente não gostou nem um pouco da filmagem e passou a procurar um suposto traidor. Mas isso é normal. Por ter sido militar, ele tem um pouco de mania de perseguição. Isso aumentou nos últimos anos por causa das pancadas que recebeu da imprensa e do judiciário. Logo mais ele esquece essa história”, explica um aliado do chefe do Executivo federal.

Um caminhão de mudança foi flagrado entrando na última quinta (15) no Palácio da Alvorada, residência oficial dos Chefes do Executivo do Brasil e atualmente ocupada por Jair Bolsonaro (PL).

O veículo que pertence à empresa Muda Brasília chegou ao local por volta das 15h30. Além de Bolsonaro, a primeira-dama Michelle e a filha mais nova do presidente também moram no Palácio.

O atual presidente tentou a reeleição no pleito eleitoral deste ano mas foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista vai assumir a Presidência no dia 1° de janeiro de 2023, e a expectativa é que se mude para a residência oficial em uma data próxima.

Ainda não há informações sobre a data exata da mudança do atual presidente do país e sua família, mas eles devem se retirar do Palácio da Alvorada até o dia da posse de Lula.

