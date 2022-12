Washington Costa/ME - 24.04.2022 O ministro Carlos Alberto França

O Tribunal Superior Eleitoral deve ouvir na próxima segunda-feira (19) o depoimento do ministro das Relações Exteriores , Carlos França , sobre uma reunião que ele teve com o atual presidente, Jair Bolsonaro , e com embaixadores em que o mandatário fez ataques às urnas e ao sistema eleitoral brasileiro.

Até fevereiro de 2023, outros ministros e assessores do presidente da República devem ser ouvidos. França será o primeiro a depor como testemunha sobre o encontro que ocorreu em julho.

Veja quem mais será convocado:

o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira

o secretário Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência, Flavio Rocha

Segundo o TSE, os depoimentos fazem parte de um procedimento aberto a partir de uma ação que foi apresentada pelo PDT contra o chefe do Executivo e seu candidato a vice, Braga Netto.

Na última terça (13), o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que o caso será mantido na Corte Eleitoral.

Os ministros da Corte decidiram por unanimidade que a Justiça Eleitoral é a instância "competente para apurar desvio de finalidade de atos praticados por agentes públicos, inclusive de Chefes de Estados" , quando se há indícios de uso do cargo para obter vantagens.

"Entender o contrário seria criar uma espécie de salvo conduto em relação a desvios eleitoreiros ocorridos, justamente no exercício do feixe de atribuições mais sensível do presidente da República", afirmou o ministro Benedito Gonçalves, relator do caso.

