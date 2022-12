Reprodução/Redes Sociais - 15.12.2022 Policiais recolheram 'miguelitos' ao longo da rodovia na noite desta quarta-feira (14)

Na noite desta quarta-feira (15), um grupo de manifestantes bloqueou um trecho da BR-470, em Rio Sul , em Santa Catarina, colocando fogo em pneus e jogando centenas de 'miguelitos' - pregos retorcidos usados para furar pneus - pela pista. A Polícia Rodoviária Federal ( PRF) classificou a ação como um "ato terrorista " através de um comunicado. Até o momento, ninguém foi identificado.

No dia 21 de novembro a PRF já havia alertado sobre os métodos terristas usados por manifestantes em bloqueios nas rodovias , segundo os agentes, as ações lembravam os black blocs.

Segundo a polícia, os bloqueios se iniciaram por volta das 20h30 da noite com pneus sendo queimados em meio à rodovia. Logo depois, uma viatura que se deslocava até o local do incêndio encontraram os artefados de metal espalhados pela pista. Os agentes, então, foram recolhendo os objetos por aproximadamente 6 quilômetros.

Bloqueios de bolsonaristas contrários ao resultado das eleições já haviam registrado durante a madrugada de terça-feira (13), em Palhoça, na Grande Florianópolis, e em Balneário Camboriú.

A Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira (15) cerca de 15 mandados de busca e apreensão no Estado relacionados ao bloqueios de rodovias e atos antidemocráticos realizados por apoiadores do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL).

