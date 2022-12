Divulgação/Ricardo Stuckert Lula, presidente eleito

Nesta quarta-feira (14), durante entrevista coletiva, o embaixador do Brasil nos Emirados Árabes Unidos, Fernando Igreja , afirmou que 17 chefes de Estado ao redor do mundo já têm presença confirmada na posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com o embaixador, com a presença das 17 autoridades em Brasília, a posse de Lula terá "o maior número de chefes de Estado”.

O evento, que será no dia 1º de janeiro de 2023, também já tem alguns artistas com a presença confirmada. A futura primeira dama, Rosângela da Silva, a Janja, está encarregada da administração do evento, que recebeu o nome de “Festival do Futuro”.

Quem virá para a posse de Lula?

O convite foi enviado para todos os representantes de nações que mantêm relação diplomática com o Brasil – cerca de 190 países.

Confirmaram presença os líderes dos seguintes países:

Alemanha

Angola

Argentina

Bolívia

Cabo Verde

Chile

Colômbia

Equador

Espanha

Guiana

Guiné Bissau

Paraguai

Portugal

Suriname

Timor Leste

Uruguai

Zimbabwe

Também está confirmada a presença do vice-presidente do Panamá, do secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e os ministros de Relações Exteriores do México, Palestina e Turquia.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.