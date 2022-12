Reprodução Valdemar Costa Neto

Valdemar Costa Neto publicou um vídeo nesta quinta-feira (15) para criticar o ministro do Supremo Tribunal Federal , Alexandre de Moraes . O presidente do PL desaprovou a operação da Polícia Federal conta centenas de apoiadores de Jair Bolsonaro que promoveram atos golpistas.



Na opinião de Valdemar, os golpistas que estão acampados em frente a quartéis em protestos que contestam os resultados das eleições são feitas por “pessoas de bem”. Ele falou para que eles sigam “na luta” porque o bolsonarismo “não vai decepcionar ninguém”.

“Fiquei surpreso também com a posição do ministro Alexandre [de Moraes] de mandar a Polícia Federal atrás desse pessoal que está protestando na rua, protestando a favor do Bolsonaro. Essas famílias que estão nos prestigiando, apoiando um segmento, têm todo o nosso apoio”, afirmou.

“Só não tem o nosso apoio quem faz as coisas erradas. Nós não queremos que ninguém impeça estradas, ruas. O nosso povo, que está acampado, são só pessoas de bem, gente de respeito, são famílias”, continuou.

“E eu quero agradecer vocês que estão na rua, que estão ainda lutando. Continuem na luta. O Bolsonaro não vai decepcionar ninguém. Continuem na luta. O Bolsonaro é um grande líder, que veio para ficar também”, completou.

Valdemar criticou o TSE

Na última quarta (14), o Tribunal Superior Eleitoral abriu uma ação contra Bolsonaro, Braga Netto, os filhos do presidente da República e parlamentares do Partido Liberal por ataques ao processo eleitoral. Valdemar não gostou nem um pouco da atitude do TSE.

“Ontem fui surpreendido com a aceitação de um processo contra os nossos deputados, contra um nosso senador no Tribunal Superior Eleitoral, aceitaram na hora o processo contra eles, pelo que eles falaram. A Constituição é clara. O deputado e o senador têm autonomia para falar o que ele bem entender, desde que não esteja fazendo o mal”, falou.

“Quero falar também sobre uma decisão hoje do Tribunal Superior Eleitoral, que continua bloqueando as contas do nosso partido, prejudicando nossos funcionários no Brasil inteiro. Eu quero dizer pra vocês que eu fiquei surpreso porque não vão liberar nossas contas. Inclusive o ministro Alexandre falou até em extinção do partido. Isso não tem como dar certo. Tudo o que é feito de maneira errada, dá errado”, concluiu.

