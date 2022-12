NATO North Atlantic Treaty Organization - 12.10.2022 Reunião dos Ministros da Defesa da OTAN com grupo de Contato de Defesa da Ucrânia

Nesta terça-feira, em comunicado ao Russia-1, canal estatal do país, o comandante Alexander Khodakovsky afirmou que a Rússia não pode “derrotar o bloco da Otan ” na Ucrânia sem armas nucleares .

Khodakovsky chefia a milícia russa na região de Donetsk. Em seu comunicado, ele explicou que os recursos de Moscou são limitados.

Além disso, o comandante afirmou que as forças russas agora lutam contra todo o mundo ocidental, e é por isso que a próxima escalada da guerra na Ucrânia pode “ser apenas uma: nuclear”.

“Não temos recursos para derrotar o bloco da Otan com meios convencionais. Mas temos armas nucleares para isso”, disse Khodakovsky.

Até o momento, o Kremlin não respondeu publicamente aos comentários de Khodakovsky.

Na semana passada, o presidente russo, Vladimir Putin, alertou sobre a ameaça “crescente” de guerra nuclear, mas disse que via o arsenal nuclear russo como um impedimento, e não como uma provocação.

