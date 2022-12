Divulgação/Ricardo Stuckert Simone Tebet e Lula durante o segundo turno das eleições

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) deve anunciar nos próximos dias pelo menos dois nomes do MDB para comandar ministérios em seu governo pelos próximos quatro anos. No entanto, há uma pressão por parte do partido que insiste por três cadeiras na Esplanada .

Em um primeiro momento, o MDB enxerga a senadora Simone Tebet (MS ) com bons olhos para assumir a vaga no minitério das Cidades, Integração Nacional ou Cidadania. Durante o segundo turno das eleições, Tebet desempenhou um papel importante para a eleição do petista.

A congressista, atualmente, participa da equipe de trasição do presidente eleito coordenando a pasta de desenvolvimento social - área que herdará as atribuições do atual Ministério da Cidadania e será responsável pelo Auxílio Brasil.

O MDB, além de almejar Tebet para pasta de cidadania, também mira a pasta de Minas e Energia para o senador eleito Renan Filho (AL) e a uma terceira cadeira na Câmara.

Após a eleição de Lula, o partido tem demonstrado um apoio público ao petista dentro do Congresso. Isnaldo Bulhões, líder da sigla na Câmara, afirma que é possível votar a PEC fura-teto no prazo e sem mudanças em relação ao texto aprovado no Senado.

Na Casa Alta, Marcelo Castro (PI), que é relator do Orçamento, promove a proposta que ele chama de “salvação nacional” . O confia que os deputados aprovarão o texto.

