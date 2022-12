Reprodução/Youtube Simone Tebet foi elogiada por Lula - 13.12.2022

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), agradeceu a senadora Simone Tebet (MDB-MS) durante discurso feito na tarde desta terça-feira (13). A fala do petista ocorre um dia depois da parlamentar não estar presente na diplomação de Lula, no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).



O presidente eleito esteve em um evento de encerramento dos trabalhos da transição de governo. Ao iniciar o discurso, ele disse que precisava agradecer novamente todas as pessoas que o ajudaram a vencer Jair Bolsonaro (PL) nas eleições deste ano. Tebet o apoiou no segundo turno.

“Quero agradecer às pessoas que votaram em mim no primeiro turno, às pessoas que votaram no segundo. Quero agradecer nossa companheira Simone Tebet, que teve papel importante na campanha”, afirmou.

Na última segunda (12), Lula foi diplomado e diversos aliados estiveram presentes no TSE. A emedebista foi convidada por Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente eleito, e era aguardada no local. Porém, ela não compareceu e alegou que tinha compromissos no Mato Grosso do Sul.

Saiba o motivo da não ida de Tebet à diplomação de Lula

Simone Tebet (MDB) não participou da cerimônia de diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o episódio chamou a atenção. A senadora alegou oficialmente um compromisso em Mato Grosso do Sul, mas a verdade que ela tem optado por ter um comportamento diferente de outros nomes cotados para os ministérios.

Segundo apurou o Portal iG, a emedebista não quer aparecer mais do que Lula. Ela evita participar de eventos públicos neste momento para falar sobre as ações do futuro governo.

“Simone não tem autoridade para falar, porque não faz ainda parte do governo Lula. Se ela se posiciona mostrando sua visão, vai parecer cobrança. Qualquer palavra fora de contexto, pode causar confusão desnecessária. Se defende, e não faz parte do governo, a limita para se colocar como oposição no futuro. Será vista como oportunista. O melhor é falar pouco e evitar qualquer atrito”, diz um deputado eleito pelo MDB.

A senadora é cotada para ocupar o Ministério de Desenvolvimento Social. Porém, o tema é tratado com muito mistério. Porém, uma ala do PT é contra a nomeação da emedebista no cargo. Petistas querem alguém que seja do partido.

