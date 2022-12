Ricardo Stuckert/Divulgação - 31.05.2022 Lançamento do livro "Querido Lula - Cartas a um presidente na prisão", no TUCA, em São Paulo

A cerimônia de diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice Geraldo Alckmin (PSB) será realizada nesta segunda-feira (12), às 14h, no plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A data estipulada inicialmente era 19 de dezembro. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, no entanto, adiantou o rito processual. A partir da cerimônia, os candidatos eleitos se habilitam a exercer o mandato, com a confirmação de que os escolhidos cumpriram todas as formalidades. O evento marca o fim do processo eleitoral e o encerramento do prazo para questionamentos dos resultados do pleito.

Na cerimônia é entregue os diplomas a Lula e Alckmin. Em 2018, o presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu vice, general Hamilton Mourão, foram diplomados em 10 de dezembro.

Na cerimônia de logo mais, a expectativa da chapa eleita é receber cerca de 280 convidados no evento. Entre as autoridades que confirmaram presença estão os ex-presidentes Dilma Rousseff (PT) e José Sarney (MDB).

O ritual é realizado desde 1951, quando Getúlio Vargas voltou à Presidência por meio do voto popular. Suspensa durante o regime militar, de 1964 a 1985, a solenidade voltou a ser realizada em 1989, na eleição do ex-presidente Fernando Collor de Mello.

