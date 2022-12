Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 09.11.2022 O presidente eleito, Luis Inácio Lula da Silva

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai fazer um tente fino e reconfigurar o Bolsa Família . O novo governo pretende passar um "pente fino" nos cadastrados para evitar fraudes. A equipe de transição vai propor que o novo governo convoque, logo em fevereiro e março de 2022, cerca 4,9 milhões de pessoas beneficiárias do Auxílio Brasil que declaram viver sozinhos.

No governo atual o programa chama-se Auxílio Brasil. Essa nomenclatura voltará para Bolsa Família e a proposta é enrigecer as regras de transparência que quem solicita o benefício.

Estas pessoas deverão comparecer aos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) para comprovar a situação de família unipessoal.

O beneficiário deve comprovar a situação de residência para se manter na lista de beneficiários, porém o cancelamento do benefício será avaliado de forma criteriosa. Caso seja comprovado fraude, a conta será bloqueada e terá um prazo para recorrer a decisão.

Se não comprovado, o governo vai cancelar totalmente o benefício. Estes detalhes deverão constar de uma medida provisória que Lula deverá promulgar no dia 2 de janeiro, reformulando o programa.

Durante a criação do Auxílio Brasil no governo de Jair Bolsonaro (PL) algumas mudanças as exigências deixaram de ser feitas para os beneficados, entre elas a comprovação da carteira de vacinação e frequência escolar.

A versão que será retomada vai exigir tudo que o Auxílio Brasil deixou de exigir e adicionar medidas como, por exemplo, se é um homem que mora sozinho ou uma mulher com crianças, mãe solo, eles também terão direito de receber o benefício.



