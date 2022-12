Pedro Gontijo/Senado Federal - 09.11.2022 Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em encontro com o presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG)

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), parabenizou o presidente da República eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela diplomação. O senador declarou que a cerimônia promovida pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) dá um ponto final no processo eleitoral e que demonstrou a “solidez da democracia brasileira e de suas instituições”.



"Desejo aos diplomados o comprometimento com o Estado Democrático de Direito e que possam tomar decisões que levem o Brasil ao caminho do desenvolvimento econômico e social que tanto almejamos", publicou Rodrigo nesta segunda-feira (12) em seu perfil no Twitter.

“O ato marca o fim do processo eleitoral que refletiu a solidez da democracia brasileira e de suas instituições. Com a legitimação dos vencedores, as eleições regulares e transparentes, cumprem o seu papel de permitir aos eleitores as escolhas conscientes de seus candidatos”, acrescentou.

Lula e Alckmin são diplomados pelo TSE

Lula e vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) tiveram os cargos formalizados em uma solenidade de diplomação nesta segunda, devido à vitória no resultado das eleições 2022. A sessão foi iniciada às 14h25 e contou com mais de 300 convidados.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é responsável por diplomar as pessoas eleitas para ocupar os cargos de presidente e vice-presidente da República. A diplomação ocorre para formalizar a escolha da maioria dos brasileiros nas urnas eletrônicas.

A entrega dos diplomas é obrigatória, segundo a Justiça Eleitoral, para ocorrer antes da posse, pois representa a confirmação de todas as exigências previstas na legislação eleitoral e estão aptos para exercer o mandato.

Os diplomas são assinados pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, que também abriu a sessão solene e designou dois ministros do Tribunal para conduzirem Lula e Alckmin ao Plenário. Autoridades do Judiciário, do Executivo e do Legislativo também fizeram parte da mesa oficial da solenidade.

