Alckmin deve montar relatório final durante a semana

Os grupos temáticos (GTs) da equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entregam neste domingo (11) os relatórios finais de cada setor.



Os documentos serão recebidos por técnicos e pelo coordenador geral da transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB). Cada relatório deve conter ao menos dez pontos de alertas, organograma, orçamento, itens para serem revogados, estrutura de cada área e uma prévia para os primeiros cem dias do governo Lula.

A entrega dos relatórios acontece na véspera da diplomação de Lula , prevista para esta segunda-feira (12). Na cerimônia, o Tribunal Superior Eleitoral entrega ao presidente eleito o diploma eleitoral, oficializando o resultado das eleições.

Com os relatórios de cada GT em mãos, Alckmin e sua equipe devem compor um relatório final da transição, que deve ficar pronto entre os dias 19 e 20 de dezembro.

Em entrevista coletiva na última sexta-feira (9), Alckmin afirmou que 940 pessoas participaram dos GTs, que terão os trabalhos encerrados nesta terça-feira (13). A expectativa é de que Lula faça uma cerimônia de encerramento e anuncie os ministros de seu governo.



Até o momento, cinco nomes foram oficializados : Fernando Haddad, na Fazenda; José Múcio Monteiro, na Defesa; Rui Costa, na Casa Civil; Flávio Dino, na Justiça; e Mauro Vieira, nas Relações Exteriores.

