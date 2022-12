Reprodução/TV Brasil Bolsonaro volta a aparecer em eventos públicos, mas permanece em silêncio

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou na manhã deste sábado (10) de uma cerimônia de formatura de militares na Escola Naval, no Rio de Janeiro. Um pronunciamento do presidente estava previsto no evento, mas não aconteceu.



Sem discursar, Bolsonaro também não falou com jornalistas neste sábado. Ele estava acompanhado do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno.

Aos poucos, Bolsonaro tem voltado a aparecer em evento públicos, mas tem evitado discursar. Na última segunda-feira (5), ele chorou em uma cerimônia para oficiais militares promovidos.

Nesta sexta-feira (9), o presidente falou com apoiadores pela primeira vez desde a derrota no segundo turno das eleições, no "cercadinho" do Palácio da Alvorada.

Em discurso confuso, ele disse que "nada está perdido" e que os manifestantes podem "decidir para onde vão as Forças Armadas". "Nós não podemos esperar que chegue lá na frente e olhar para trás e pensar no que não fizemos. Nós sabemos que o tempo voa. Cada minuto é um minuto a menos", declarou.



