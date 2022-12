Divulgação Corpo de Bombaieros Cabo de alta tensão cai e mata três crianças no DF (10.12.2022)

Um cabo de alta tensão arrembentou do poste de energia elétrica e matou três irmãos na noite de sexta-feira (9) no Distrito Federal , os dois adolescentes e uma criança da mesma família não resistiram à descarga elétrica e morreram no local.

Leia também Marrocos faz história, vence Portugal e está na semi da Copa do Mundo

O caso aconteceu na região de QNP 24 de Ceilândia por volta de 20h40. No momento da queda do cabo, caia chuva forte no bairro, que está localizado próximo ao terminal rodoviário do P Sul. Um carro que estava estacionado no local também foi atingido.

Um morador eletricista tentou socorrer o adolescente de 14 anos com pedaço de madeira, mas a tentativa de afastá-lo do fio.

De acordo com os bombeiros, o motorista chegou a sair do veículo para tentar socorrer os pedestres, mas acabou sendo atingido pelo choque. Ele foi hospitalizado e está fora de perigo.

A Neoenergia foi acionada desligou a energia do cabeamento, assim Corpo de Bombeiros pode executar tentativa de reanimação no adolescente, que já havia sido inicialmente socorrido pelo morador.

Após cerca de uma hora ele foi declarado morto pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As outras duas vítimas também receberam atendimento, mas foram declaradas mortas imediatamente.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.