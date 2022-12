Reprodução/Twitter Rui Costa foi anunciado ministro da Casa Civil do governo Lula





Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta sexta-feira (9), que Rui Costa será o ministro da Casa Civil do seu governo . No mesmo dia da nomeação, o futuro chefe do Ministério afirmou que não fará "articulação política".

“A minha função será ajudar na gestão. Não farei articulação política. A articulação política, o presidente nomeará quem fará”, destacou o atual governador da Bahia.

Ele também ressaltou que a população brasileira deve escolher "o caminho da democracia" diante da escolha do petista como o próximo chefe do Executivo do país.





“O povo brasileiro e o Brasil têm claro qual caminho querem seguir, o caminho da democracia, o caminho da liberdade de expressão, da geração de emprego. Bravatas não vão tirar o povo brasileiro nem o Brasil deste caminho”, disse Rui.

O economista enfatizou ainda que o governo de Lula tem a missão de unificar o Brasil. De acordo com ele, o presidente eleito pediu para que os novos ministros trabalhem para "pacificar" e "juntar" o país nos próximos anos.

Quem é Rui Costa?

Rui Costa encerra neste mês os oito anos à frente do governo baiano. Ele será sucedido por Jerônimo Rodrigues (PT) na função.

Ele se formou em economia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), estado natal. Iniciou sua trajetória política, com atuação no movimento sindical, no Polo Petroquímico de Camaçari, na década de 1980.

Rui Costa foi vereador em Salvador e ganhou destaque como secretário estadual durante a gestão de Jaques Wagner (2007-2014). O político foi secretário de Relações Institucionais, elegeu-se deputado federal e, depois, assumiu a Casa Civil do governo de Jaques Wagner.

