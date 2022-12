Reprodução: youtube - 21/10/2022 Tarcísio assume e não vai para Brasília para posse de Lula

O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não deve ir à posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília.

Os governadores, assim como o presidente, tomam posse logo no primeiro dia do ano. O habitual é que governadores sejam empossados pela manhã e o presidente no início da tarde.

Segundo aliados, depois da posse em São Paulo, Tarcísio permanecerá no estado, onde já deve dar início aos trabalhos. A primeira reunião do secretariado deve ser realizada no mesmo dia da posse.

Tarcísio é aliado político de Jair Bolsonaro (PL), que perdeu as eleições para Lula. Antes de se lançar candidato ao governo paulista, ele era ministro da Infraestrutura.

Tarcísio já fez contato com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), depois das eleições. Alckmin está encarregado do diálogo com governadores. Ele foi o governador de São Paulo por quatro mandatos.

