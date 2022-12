Divulgação/Governo do Estado de São Paulo O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), durante coletiva

O governador eleito de São Paulo , Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou nesta terça-feira (6) três novos nomes de secretários do novo governo que assume o estado paulista em 1º de janeiro. São eles o atual presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade, para assumir a pasta de Gestão e Governo Digital; o secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Lucas Ferraz, para a Secretaria de Assuntos Internacionais; e a jornalista Lais Vita para a pasta de Comunicação.

Caio Paes de Andrade é empreendedor, administrador e investidor. Antes de assumir o atual cargo, foi membro da equipe econômica do ministro Paulo Guedes. Também esteve à frente da Serpro, estatal de tecnologia da informação e processamento de dados do governo federal.

Lucas Ferraz é economista e professor universitário da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ocupa o posto de secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia desde janeiro de 2019.

Laís Vita, por sua vez, é jornalista formada pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) com mestrado em Comunicação Política pela Universidade Complutense de Madri, na Espanha. Foi assessora de imprensa do Ministério da Infraestrurura até maio de 2022, quando deixou a pasta para ser coordenadora de comunicação da campanha de Tarcísio de Freitas. Atualmente, é coordenadora de transição do governo.

Outras nomeações anunciadas recentemente são as do deputado federal bolsonarista e ex-policial Guilherme Derrite (PL-SP) como secretário de Segurança Pública, e o também deputado federal Roberto de Lucena (Republicanos-SP) na pasta de Turismo. O presidente do PSD e ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, ocupará a Secretaria de Governo.

Também já foram confirmados os nomes de Renato Feder, secretário da Educação do Paraná, para comandar a pasta da Educação, o médico e ex-deputado federal Eleuses Paiva (PSD) para a Saúde, o advogado Arthur Lima para a Casa Civil, e a procuradora Natália Resende como secretária de Infraestrutura, Meio Ambiente e Transportes.

