Antonio Cruz/Agência Brasil - 01.12.2022 Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Cerca de 100 manifestantes estão agrupados em frente ao hotel onde o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está hospedado, em Brasília . Eles protestam contra a eleição do petista, vencida no dia 30 de outubro.

O grupo segurava bandeiras do Brasil e faixas com palavras de ordem, dizendo que é hora de o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, “agir”.

🚨🚨Hotel onde Lula está hospedado em Brasília é cercado por manifestantes!!! pic.twitter.com/9dnyYa2OhF — O Nacionalista︻🇺🇦═━ (@ONacionalista3) December 5, 2022

Manifestantes protestam em frente ao hotel em que Lula está hospedado em Brasília; pic.twitter.com/FSmKHEVGX1 — Junior Melo TERRA🇧🇷🇮🇱 (@juniormelorn_) December 5, 2022

Os manifestantes chegaram por volta das 18h, em 3 ônibus. Entre eles, estava o influenciador Oswaldo Eustáquio, apoiador do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) , derrotado no segundo turno das eleições.

Os presentes gritavam por um ato antidemocrático, a intervenção das Forças Armadas. Eles ainda xingavam Lula e os ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF ) Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A equipe de segurança do presidente eleito manteve todos os manifestantes fora do saguão do hotel. Ademais, 11 viaturas da Polícia Militar e um micro-ônibus da tropa de choque estiveram no local.

A segurança de Lula é feita principalmente por integrantes da PF (Polícia Federal) e por agentes da PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal).

Outros protestos

Na sexta-feira (2), indígenas protestaram contra a eleição de Lula no Aeroporto Internacional de Brasília . Eles entoavam: "Se precisar, a gente acampa, mas o ladrão não sobe a rampa". Por conta das manifestações, voos atrasaram.

