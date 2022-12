Reprodução/montagem iG - 05/12/2022 Lula e Biden

O ex-ministro das Relações Internacionais e assessor de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , Celso Amorim, disse nesta segunda-feira (5) que a viagem do petista aos Estados Unidos , para visita diplomática ao presidente norte-americano Joe Biden , deverá acontecer somente após a posse, em janeiro.

"Lula valorizou muito o convite de Biden, que estaria disposto a recebê-lo ainda antes da posse. Ele (Lula) acha que já poderá fazer uma visita oficial como presidente logo depois da posse", disse Amorim a jornalistas.

Visita da Segurança Nacional dos EUA

Nesta segunda-feira (5), o presidente eleito se reuniu com o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, em Brasília.

"Recebi hoje do conselheiro de segurança norte-americano, Jake Sullivan, o convite do presidente Joe Biden para visitá-lo na Casa Branca. Estou animado para conversar com o presidente Biden e aprofundar a relação entre nossos países", escreveu Lula no Twitter.

Segundo Amorim, a reunião tratou de vários temas, como mudanças climáticas, estreitamento das relações entre os países e a Amazônia. Também foi discutido a democratização do G20, assunto o qual Lula citou a reforma do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), que ele mencionou em discurso na Cúpula do Clima (COP-27).

Ainda, o petista e Sullivan trataram sobre a Guerra na Ucrânia e a crise na Venezuela.

"O próprio presidente Lula lembrou da atuação do Brasil no passado. A situação é ainda pior na atualidade. Sullivan também revelou preocupação com o tema", afirmou Celso Amorim.

Participaram da reunião Juan Gonzales, assessor do governo dos EUA para América Latina; Ricardo Zúñiga, vice-secretário de Estado para assuntos de Hemisfério Ocidental; e Douglas Koneff, responsável pelos negócios da embaixada no Brasil.

