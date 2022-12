Ricardo Stuckert - 10.03.2021 Lula durante coletiva de imprensa, em São Bernardo (SP)

Nesta segunda-feira (5), o presidente eleit o Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) irá se reunir com o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, em Brasília .

Sullivan veio a capital federal para acertar o encontro do presidente americano com Lula e também para conversar o atual secretário de Assuntos Estratégicos do governo brasileiro, Flávio Rocha. Atualmente, Rocha, que é Almirante da Maarinha, é um dos auxiliares de confiança de Jair Bolsonaro (PL).

Em nota emitida pelo governo americano, eles informaram que Sullivan deverá discutir a relação entre o Brasil e os EUA, além de formas de trabalho conjunto em áreas como combate à mudança climática, segurança alimentar, inclusão, migrações e democracia.

No documento, também também foi reiterado que a visita segue os movimentos iniciados na ligação que Biden fez a Lula após a vitória do petista no segundo turno da eleição presidencial de 2022. Na ocasião, o mandatário americano se comprometeu a manter canais de comunicação abertos durante a transição de governo do futuro chefe do Executivo.

A última vez que o integrante da equipe do presidente dos EUA veio ao Brasil foi em agosto de 2021. Na época, Sullivan se encontrou com Bolsonaro e membros de seu governo. Eles debateram o apoio à democracia e temas relacionados ao meio ambiente.

A equipe do presidente eleito aposta em uma relação mais próxima do petista com a Casa Branca, diferente da relação atual de Bolsonaro, que é apoiador do ex-presidente Donald Trump. As expectativas são de uma atuação conjunta entre ambos os governos em temas, como preservação da Amazônia e o combate às mudanças climáticas no mundo.

O presidente eleito deve se encontrar com Biden ainda no mês de dezembro.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.