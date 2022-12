Reprodução / Instagram - 30.10.2022 Janja buscou um artista para ficar na pasta da Cultura

Janja da Silva (PT) tem trabalhado nos bastidores para que um artista seja o ministro da Cultura a partir de 1° de janeiro de 2023. Porém, o seu desejo não deve ser atendido pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A tendência é que o petista escolha um político ou uma figura técnica que já tenha trabalhado com gestão pública para cuidar da pasta.



Segundo apurou o Portal iG, Lula deu a missão para a esposa ficar responsável pela escolha do comandante da área. Ao longo da campanha, ela ficou próxima de muitos artistas e escutou as demandas do setor. Por conta disso, o presidente eleito passou a confiar nela para sugerir nomes.

Com a vitória petista, Janja procurou quatro artistas para saber se eles tinham interesse em cuidar do ministério. Para sua surpresa, todos responderam que não querem ser ministros. Ela chegou a insistir, mas não obteve sucesso e confessou a frustração para o marido.

A explicação dada pelos artistas é que o setor está completamente “devastado” e é preciso alguém com experiência para “reergue-la”. O pedido feito por eles é que Lula escolha um técnico ou alguém da classe política para enfrentar os desafios necessários para melhorar a área.

Classe política concorda com visão dos artistas

A classe política nunca concordou com a futura primeira-dama em relação ao perfil do novo ministro da Cultura. Enquanto ela queria algum artista, era quase que unânime entre os políticos que precisa de um nome que entenda de gestão pública para desbaratinar vários problemas da pasta.

A figura predileta para ocupar o cargo Jandira Feghali (PCdoB). A deputada é vista com enorme potencial para administrar o setor e dialogar com o Congresso Nacional. Ela foi a principal liderança nas negociações para que as Leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo fossem aprovadas durante a pandemia.

Além disso, Jandira também tem acesso aos artistas de diversas partes do país e defende a descentralização das leis de incentivo a cultura para que profissionais dos estados do Norte e Nordeste possam ter suporte para trabalhar.

Danilo Miranda e Elaine Costa também são cotados para ocupar o ministério. Juca Ferreira não foi descartado, mas corre por fora neste momento.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.