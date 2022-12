O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) usou seu canal no Telegram neste domingo (4) para postar uma foto onde exibe a erisipela (infecção bacteriana responsável por ferimentos na pele) na perna esquerda do presidente Jair Bolsonaro (PL). O chefe do executivo federal tem alegado que a pouca frequência em eventos públicos é por conta do machucado.



“A erisipela desenvolvida na perna do meu pai. Foto tirada de poucos dias atrás. Fui informado que nesta fase já estava em processo de recuperação e tudo corre muito bem!”, informou Carlos, filho número dois do mandatário. A imagem mostra uma infecção cicatrizada na panturrilha de Bolsonaro.

Reprodução Carlos Bolsonaro mostrou o machucado do pai

O presidente da República perdeu a eleição em 30 de outubro e, desde então, tem ido poucas vezes ao Palácio do Planalto. Um dos motivos alegados pelos seus aliados é que o governante tem sentido dores na perna por causa da infecção e tem evitado participar de eventos.



Em 17 de novembro, o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos), senador eleito pelo Rio Grande do Sul, explicou aos jornalistas que Bolsonaro estava evitando usar roupas formais para se recuperar o mais rápido possível. “É questão de saúde. Está com uma ferida na perna, uma erisipela. Não pode vestir calça, como é que ele vai vir para cá de bermuda?”, contou.

O que é erisipela?

Apesar de pouco conhecida, a erisipela é mais comum do que se pode imaginar, conforme afirmou o presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular do Rio de Janeiro (SBACV-RJ), Carlos Peixoto. “Muitas vezes as feridas são tratadas em casa, como um simples machucado, mas é preciso ficar muito atento para que a situação não piore”, explicou ele.

Essa é uma infecção aguda que surge como inflamação na pele. Muitas vezes as pessoas percebem o machucado e deixam pra lá, e isso pode agravar ainda mais a situação, como foi o caso de Gabriela. “A doença é causada por uma bactéria, geralmente o estreptococos, que entra em contato com a pele quando algum traumatismo ocorre, abrindo espaço para a infecção. Pode ser um furúnculo, frieira ou até picada de mosquito”, esclarece o dermatologista Murilo Drummond, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

