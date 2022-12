Reprodução/Youtube Alexandre de Moraes, presidente do TSE

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter a decisão que rejeitou a notícia-crime do presidente Jair Bolsonaro (PL), contra o o ministro Alexandre de Moraes, por suposto abuso de autoridade.

Os ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Rosa Weber e André Mendonça votaram para rejeitar um recurso do presidente.

O julgamento ocorre no plenário virtual, modalidade em que os ministros registram os posicionamentos na plataforma online, sem necessidade de reunião ou debate do colegiado.



