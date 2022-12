José Cruz/Agência Brasil Andrei Rodrigues tem enorme ligação com o PT

O delegado da Polícia Federal Andrei Rodrigues , membro do grupo de transição de governo na Segurança Pública , foi nomeado para também participar do núcleo de Inteligência Estratégica . A escolha foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (2).



Andrei Rodrigues ficou conhecido por fazer parte da equipe que cuidava da segurança do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele foi sugerido para ser o comandante da Polícia Federal a partir do ano que vem, quando o petista assume à presidência da República.

Rodrigues cuidou da equipe de segurança da então candidata a presidente Dilma Rousseff (PT) em 2010. Ele atuou como secretário extraordinário de Segurança para Grandes Eventos, além de ser o responsável pela segurança na Copa do Mundo de 2014 e na Olimpíada de 2016.

Por conta da sua experiência e boa relação com a cúpula do PT, Andrei foi chamado para cuidar do planejamento do esquema de segurança da posse de Lula, que ocorrerá no dia 1º de janeiro. A área é tratada como a mais preocupante, principalmente por dificuldades de verba.

Equipe de segurança de Lula

O grupo de transição responsável pela Segurança Pública realizou uma reunião na semana passada com membros do governo do Distrito Federal para debater a segurança da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A expectativa é que compareça quase um milhão de pessoas para acompanhar o evento.

A reunião aconteceu na sede do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília. Os dois grupos discutiram qual será a participação da Polícia Federal (PF) e da Polícia Federal Rodoviária (PRF) em parceria com profissionais de segurança pública da capital federal durante a posse.

Um dos temas colocados em pauta foi a possibilidade de ser liberado um parque para que os visitantes tenham a autorização de assistir a cerimônia de posse do presidente eleito. A tendência é que o governo do DF não cause nenhum problema e permita o uso do espaço.

Os integrantes da equipe de transição da Segurança Pública também discutiram alguns planos para evitar que apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) tentem bloquear rodovias de acesso de Brasília.

