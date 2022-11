Marcelo Camargo/Agência Brasil - 27.4.16 Mercadante

Nesta sexta-feira (18), Aloizio Mercadante (PT) declarou que o ministro da Defesa do governo Lula será um civil. O coordenador das equipes de transição afastou a chance de ter um militar no comando da pasta ao conversar com jornalistas na sede do Centro Cultural Banco do Brasil ( CCBB ) em Brasília.



“O presidente [Lula] já disse isso publicamente, que o ministro da Defesa será um civil. Foi no governo dele e será [no novo mandato]”, afirmou o ex-ministro, que também contou que o grupo de transição do setor será comunicado no começo da próxima semana.

"Acho que está muito bem construído o grupo. Pela composição do grupo, pela representatividade, pela estatura das pessoas que vão participar, vai ser uma excelente solução", declarou, referindo-se que o principal objetivo da equipe é dialogar com as Forças Armadas.

O Ministério da Defesa surgiu em 1999 no governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB). FHC nomeou civis para comandarem a pasta. Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) seguiram a tradição do antecessor tucano.

Tudo mudou com a chegada de Michel Temer (MDB). Em 2018, o ex-governante escolheu um militar para ser responsável pelo ministério. Ao longo dos quatro anos de Jair Bolsonaro (PL), a Defesa sempre esteve ocupada por um militar.

Ricardo Lewandowski foi cogitado para o cargo

Aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apostavam que Ricardo Lewandowski iria antecipar sua aposentadoria para o primeiro trimestre do ano que vem. A expectativa era que o petista convidasse o magistrado do Supremo Tribunal Federal para cuidar da pastar da Defesa. Porém, para pessoas próximas, o ministro disse que não fará parte da futura gestão.

O desejo de não aceitar um cargo no governo Lula foi dito publicamente. Ao conversar com jornalistas, ele chegou a dizer que o “futuro a Deus pertence”. No entanto, em outro momento, garantiu que seu único objetivo é aproveitar a aposentadoria ao lado da família.

“Li pelos jornais [o interesse de Lula para tê-lo como ministro da Defesa], mas minha expectativa é cuidar dos netos. Fora de cogitação, até porque não fui convidado”, explicou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.