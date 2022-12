Ricardo Stuckert Lula tomará posse em 1° de janeiro do ano que vem





Com a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marcada para 1º de janeiro, o governo do Distrito Federal anunciou três locais para acampamento que poderão receber até 250 mil pessoas para o evento. O número foi revelado à futura primeira-dama, Janja, em reunião nesta quinta-feira (1) .

Os pontos escolhidos foram a Granja do Torto, o Parque da Cidade e o Ginásio Nilson Nelson. A segurança dos locais será feita pela Polícia Militar do Distrito Federal.





Os acampamentos são uma alternativa complementar para as redes hoteleiras que já tem estão no limite de ocupação. O Sindhobar aponta que os hotéis na região central da capital tem 100% de ocupação para a data, enquanto o DF tem 95% de ocupação ao total.

Organizadora da cerimônia de posse, Janja já confirmou a participação de Pabllo Vittar, BaianaSystem, Duda Beat, Gaby Amarantos, Martinho da Vila, Gilsons, Chico César, Teresa Cristina, Maria Rita e Valesca Popozuda. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ludmilla e Emicida foram convidados, mas ainda não confirmaram se vão participar.

