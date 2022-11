Ricardo Stuckert - 19.10.2022 Lula e Alckmin participam de caminhada em Porto Alegre (RS), partindo do Monumento dos Açorianos

Para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no dia 1º de janeiro de 2023, o Partido dos Trabalhadores ( PT ) está planejando uma estrutura de acampamento para receber os apoiadores do petista , que forem à Brasília assistir a posse do novo chefe de governo do país.

O partido de Lula pretende montar uma tenda no Parque da Cidade, o principal de Brasília, para receber apoiadores do presidente eleito. Ainda esta em negociação com o governo do Distrito Federal a liberação de outro parque também para outro acampamento.

No entanto, o transporte dos militantes até a capital federal deve ficar ou por conta do apoiador ou de estruturas locais dos partidos em suas respectivas cidades.

Nas útimas semanas, aq equipe de Lula tem tido reuniões com o governo do Distrito Federal para acertar detalhes da posse, como a segurança, por exemplo.



