Edilson Rodrigues/ Agência Senado Omar Aziz

Nesta segunda-feira (28), o senador Omar Aziz (PSD-AM) afirmou que o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá fazer modificações nas leis que facilitaram o armamento dos brasileiros. O parlamentar participa do grupo de Justiça e Segurança Pública da equipe de transição.



“Esse governo facilitou ao máximo o armamento. Quem tem acesso a isso não é a população mais carente”, falou Aziz em entrevista para o canal pago CNN Brasil. Ele também é favorável que seja feita uma política de estado para que o armamento fique concentrado nas polícias.

Na avaliação do senador, é fundamental que todos os policiais sejam bem treinados para lidar com todos os problemas de segurança pública. Ele considera que a maior preocupação da polícia tenha que ser o confronto de entrada de entorpecentes no Brasil.

Omar Aziz ainda explicou que um dos planos que tem sido debatido pela transição é o desmembramento do Ministério da Justiça e da Segurança Pública em duas pastas. Caso Lula decida fazer dois ministérios, a Justiça cuidará dos “presídios, direitos humanos e inserção social”, enquanto a Segurança Pública será responsável pelo enfrentamento a criminalidade.

O senador ainda declarou que o governo eleito será o primeiro a ter um programa de estado focado para resolver todas essas questões.

PSD apoia governo Lula

Omar Aziz contou que boa parte dos senadores do PSD apoia o projeto do presidente eleito Lula desde o primeiro turno das eleições. A tendência é que o partido esteja com o PT no Senado para defender as pautas do futuro governo.

“Estaremos votando projetos e programas para ajudar o Brasil a sair da crise que estamos vivendo”, explicou. Aziz também comentou que é favorável a PEC da Transição. Na avaliação dele, o mais importante é garantir o auxílio em R$ 600, proposta feita tanto por Lula quanto por Bolsonaro. “O Congresso precisa ter essa sensibilidade para aprovar a PEC”.

A executiva nacional do PSD ficou neutra nas eleições, mas liberou os diretórios estaduais a apoiarem qualquer um dos candidatos.

